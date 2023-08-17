台中捷運藍線地質調查作業預計鑽孔182處，並已完成4處大型現地試驗。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

台中捷運藍線綜合規畫報告書正在待行政院審查，市府為讓後續工作更順暢，超前啟動捷運藍線基本設計，去年底著手進行捷運沿線的地質調查作業。交通局長葉昭甫表示，目前專為藍線量身訂作的地質調查作業進度已完成約98％，預計今年8月完成。

葉昭甫指出，台中市第二條捷運藍線綜合規畫待行政院審查通過後就能啟動，除希望中央給好消息，交通局也不鬆懈，希望能早日開工、早日通車。

葉昭甫表示，台中捷運藍線穿越清水平原、大肚台地及台中盆地等地形，沿途經過高鐵、國道三號高架、國道一號交流道、筏子溪等，全線貫穿台中市東西部，總長約24.78公里，台中卵礫石層礫石含量偏高，其礫石最大粒徑可達1至2公尺，最大尺寸的礫石比一般男性成人身高還要高，土層強度及滲透性也高，具有特殊性，因此市府委託基本設計顧問團隊，針對捷運藍線量身訂做地質調查計畫。

葉昭甫進一步說明，地質調查作業將配合多項大型現地試驗如「大口徑鑽孔取樣」、「現地篩分析」、「現地直剪試驗」及「現地抽水試驗」，從這些試驗中可獲得卵礫石層粒徑分佈曲線、強度參數及水力參數等數據，並掌握捷運沿線地質分布、水文特性、大甲斷層特性等資訊，做為日後潛盾工法選用、墩柱跨距及深開挖工程等設計的參考依據，提升捷運工程施工安全性。

交通局補充，目前地質調查作業預計鑽孔182處已全數完成，累計鑽探深度達到6750公尺，大型現地試驗部分已完成4處，預計今年8月將掌握全部分析資料，並將地質調查成果回饋至基本設計。