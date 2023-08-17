17直播人氣宮廟節目《來去廣澤宮》，透過直播互動讓各地網友，在家就能線上秒到桃園大溪鳳山寺廣澤宮求籤解惑，最新一集節目碰巧是農曆七月鬼門開之前，「啦啦隊女神」畇二和「廟會女神」曾甜攜手擔任來賓，聽到節目主題「來去廣澤宮-鬼門鬼門幾月開？」才恍然想起當晚11點（子時）過後就進入農曆七月了，兩人都忍不住喊怕怕。搖滾宮主賴銘偉詳盡解說普渡由來、鬼月禁忌，17LIVE人氣塔羅牌占卜師青蓮，難得接連兩集上節目，和畇二、曾甜帶著各自靈異體驗故事上節目PK驚恐指數。

廣澤宮宮主賴銘偉表示，農曆七月開始廣澤宮會準備懸掛普度公燈為回返陽世的魂體照路、歡迎祂們放假回來探望親人，廣澤宮中門即日起一個月只開一半 是神威不驚孤魂的體貼用意。提醒農曆七月言談勿口出戲謔玩笑關於鬼神，心存敬意鬼邪不侵、若有民俗信仰習慣可至廟宇拜拜求平安符隨身、符令隨身配戴需完整保存、如有破損則需再索取新的。賴銘偉特別提醒今年農曆七月生肖太歲有沖犯到的「兔龍鼠雞馬」5生肖，今年運勢起伏較大，容易被外在有形無形事物影響，應注意陰寒濕冷、儀式進行地方避免前往，尤其59歲屬龍的長者要特別注意，破解方法晚輩可送長壽麵或壽桃賜福添壽。

廟會女神曾甜，承認自己從小就超害怕鬼月到來，一定遵循避免在晚上曬衣服、也盡可能不要太晚回家，小時候更謹慎，會將家中娃娃、牆上貼的漫畫海報全部收起來，然後每晚放大悲咒、佛經睡覺，笑說小時候不懂自認為這樣會比較安全，而且洗澡都洗超快，洗洗腳、手、臉就衝出去。

節目中邀請三位來賓分享靈異體驗，青蓮本身有敏感體質，她覺得鬼也是人往生的，可以把他當成另一個世界的人看待，所以她不怕。青蓮學生時期曾遇陪男友去靈骨塔祭拜朋友後被跟，對方想侵佔她身體傳達對男友的執念，她靠著唸佛號成功阻擋，賴銘偉一聽建議：「民俗的方法也要與時俱進，現在如果遇到有這種鬼想侵害你身體狀況，最快的方式是要大喊MeToo!」頓時引來一陣笑聲。

畇二分享曾在住過的舊屋翻新租屋處遇到鬼騷擾，有陣子她午睡時經常感覺到被鬼壓床，後來被托夢看到一個男的穿紅色內褲坐在她家客廳沙發對她微笑，直到有次很誇張畇二的手被移動壓制，睜開眼還看到他湊近想親她，她說對方看來大概四十五歲大叔，應該在那住很久了，畇二說自己那時心想怎麼遇到色鬼性騷擾，我應該叫Me Too但是我動不了，她當天嚇到不敢睡，後來請濟公師父處理鬼騷擾的狀況才解決。

膽小的曾甜分享三年前和喬喬兒去泰國曾一起經歷靈異事件，曾甜在飯店洗澡時，浴室的燈莫名突然關掉，她衝出質問喬喬兒為何鬧她關燈，喬喬兒坐在床上正滑手機無辜否認自己根本沒靠近浴室開關，兩人覺得不對勁正討論是不是該換飯店，曾甜放在浴室櫃子很裡面的東西，突然掉了下來，她們當時雖然很怕，但因為飯店是招待的又沒多餘的錢，還是在恐懼中撐著住到行程結束，曾甜說前陣子看到報導才得知，她們那時入住的原來是泰國有名的猛鬼飯店。