台灣大學化工系實驗室（17日）中午11時51分許發生火警，消防局獲報共出動消防車輛20輛、救護車輛8輛、指揮車5輛、人員91名前往馳援，12時25分將火勢撲滅，確認無人受困，目前總計有9名學生受傷送醫，而台大也隨即啟動重大傷患機制，稍早校方也做出回應。

台大化工系實驗室爆炸起火，多名學生受傷9人送醫。(消防局提供)

消防人員趕抵發現現場為3層樓於2樓起火，疑似化學物質碰到熱油造成起火噴濺，導致多名學生受到嗆傷及燒燙傷，但皆輕傷、意識清楚，經救護人員在外初步檢傷治療後，目前已將2名燒燙傷、7名嗆傷共9名學生送醫治療，其中包括兩名外籍學生。

對此，台大稍早也做出回應，今（17日）上午11時51分許，本校化工系學生於實驗室中因實驗不慎而引起爆炸，火勢已於12時26分撲滅。經查，本次火警疏散11人，其中9名學生受傷，2位燒燙傷、7位吸入性嗆傷，皆已經轉送醫院急診室做後續治療，將進一步觀察，實驗室財損狀況及起火原因正由相關單位確定中。本校已完成相關校安通報，並持續加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。