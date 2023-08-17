另外，觀察房價500萬以內的低總五大熱區的平均購屋總價，介於300~360萬元左右，其中同樣以三民區最為親民，平均總價落在300萬元！

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，以自備款兩成來算，只要存到一桶金，就有機會買到500萬元左右的物件，且並非只能往蛋白蛋殼區移動，觀察前三大低總價熱區，反而都集中在市區，像鳳山、三民區就是高雄人口最多的二大行政區，苓雅區則為市政文教中心，這些熱區發展早，區內中古華廈、公寓、小套房、甚至國宅等，低總價物件選擇性相對多元，且這些區域擁有成熟優渥的生活機能，能以低總價預算卡位市區地段，吸引不少小資買盤進場。

台灣房屋進一步統計，今年上半年低總價成交物件類型，九成以上的物件，平均屋齡落在20年以上，其中又以40年以上高齡老屋為大宗，佔比約39.7%，而平均購屋面積，則有八成是30坪以內的物件，又以20~30坪佔39%，其次為10~20坪，約佔32.6%。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪表示，500萬元以內預算，想在市區買房，除了中古小套房，早期大樓華廈公設比較低、公寓實坪又大，雖屋齡較高，但對求市區機能，預算有限又想擁有足夠生活空間的首購自住客群來說，是先求有再求好的熱門購屋選擇，然而以目前三民區行情來說，屋齡40年以上的老公寓，4、5樓才可能總價3~4百萬元有找，如果是3樓以下，則要5~6百萬元起跳，才有機會入手，包括鼎山家樂福商圈、建工商圈、陽明學區等，都是低總價購屋熱區之一，除此之外，市區500萬元以內想入手透天，已幾乎難尋。