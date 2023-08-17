台大今（17）日中午11時51分許傳出化工系實驗室爆炸的消息，防局獲報共出動消防車輛20輛、救護車輛8輛、指揮車5輛、人員91名前往馳援，12時25分將火勢撲滅，確認無人受困。台大回應，已完成相關校安通報，並持續加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。

台大表示，今（17）日中午11時51分化工系學生於實驗室中因實驗不慎而引起爆炸，火勢已於中午12時26分撲滅。

台大提到，經查本次火警疏散11人，其中9名學生受傷，2位燒燙傷、7位吸入性嗆傷，皆已經轉送醫院急診室做後續治療，將進一步觀察，實驗室財損狀況及起火原因正由相關單位確定中。

台大強調，已完成相關校安通報，並持續加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。

台大環安衞中心主任林晉玄表示，依照同學描述，本次實驗室之所以發生爆炸，主要是燃煤油引發氣爆，從事實驗的都是研究生，傷勢均輕微。未來學校一定會強化實驗相關安全訓練，努力把意外風險降到最低。