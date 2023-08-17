為了維持後備軍力，不少人收到14天教召令，但有一位網友分享，他今天突然收到一通「點召」的電話，登錄召集查詢系統查看，發現今年11月16日真的被召集了，不過只有短短一天，讓他很好奇點召是要幹嘛？引起網友討論。

一名男網友今天在臉書社團《爆廢1公社》上分享一張截圖說，他突然接到一通「點召」的電話，就只要去1天而已，跟14天的教召似乎不太一樣，讓他很納悶，也很好奇點召到底是幹嘛的？

從照片中可見，原PO登錄系統查詢發現，果真有一個「教育召集」的資訊，召訓期間是今年11月16日。

貼文引起網友討論，「義務役點召，本來就是去點名領車馬費而已」、「去就是確認戰備衣服鞋子尺寸，聯絡地址電話等，然後一天就過去了」、「叫你準備備戰了，小心回不來」、「簡單來說就是爽很多的教召」、「確認打仗時徵召的到你」、「國家確定你還有呼吸吧！」

另有過來人分享被點召的經驗，有人說被點召2次都是去上消防救護的課程；也有人說去了就會上一些基本訓練課，然後中午吃完飯以後，看一些宣導的影片就解散。