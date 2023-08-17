立法院去年5月三讀通過《國家安全法》修正案，為中共發展組織的刑度拉高為至少7年起跳，竊取國家核心關鍵技術營業秘密，最重關12年，但行政院迄今未公布生效，主因是國科會尚未完成國家核心關鍵技術認定，因此卡關。國科會副主委陳儀莊指出，目前跨部會正在整合相關名單，審議完畢後會盡快公布，預計年底完成。

行政院發言人林子倫上午主持行政院會後記者會，針對社會質疑政府使用舊法縱放共諜，他指出，現行《國安法》即可科以相關刑責，這跟修正後是否施行無關，且現行條文、修正條文對懲處共諜刑度一致，所以並未修正也都沒有不能科以刑責的問題。

林子倫說，法務部在今年5月26日已依照修正後的國安法擬具施行細則，也預告完成，司法院也在5月依照修正後的第19條完成專庭設置。後續相關法制工作跟配套，已請國科會、法務部與相關部會妥適規畫施行期並加速作業。未來如有外國竊取國家核心關鍵技術營業秘密，法院得依本法加重刑期，確保國家安全、維護社會安全。

由於國家核心關鍵技術認定是由國科會主責，但目前進度緩慢，陳儀莊指出，核心關鍵技術認定辦法於4月28日訂定完成，6月首次召開跨部會會議，現已成立核心關鍵技術辦公室，整合各部會所提的相關名單，經辦公室挑選完畢後送審議會，再送行政院核定，會盡快公布，預計年底完成。

國科會前瞻及應用科技處長陳國樑補充，根據國安法修正後第三條規定，要求國科會訂定子法，而子法訂定必須搜集產官學專家意見，國科會也積極和社會溝通，和立法過程差不多，中間沒有任何差池，全都依照程序來，相關子法、母法皆4月28日公告實施。