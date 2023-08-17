夏威夷毛伊島（Maui）日前爆發嚴重野火，至今已奪走110條人命，且死亡人數還可能持續上升。僥倖逃過一劫的災民表示，野火發生時警報未響，導致許多人來不及撤離。毛伊島緊急事務管理局長安達亞（Herman Andaya）被踢爆，野火發生時人並不在島上，事後他也表示「不後悔」沒有下令啟動戶外警報。另外媒體也揭露，安達亞實際上「缺乏緊急應變背景」。

根據美國CBS新聞16日報導，不少毛伊島災民把矛頭指向人為疏失，指出在野火發生當下，島上警報系統沒有響起，害得他們措手不及，只有幾分鐘做出生死抉擇。面對這些指責，毛伊緊急事務管理局長安達亞表示，他「不後悔」沒有啟動警報系統，因為該系統主要是針對海嘯或颶風設計，受過訓練的居民會因此往高處疏散，「這樣一來他們就會走進野火中」，反而更危險。因此當局才選擇透過手機、電視或電台來發布警報。

美國夏威夷毛伊島8日爆發嚴重野火，造成至少110人死亡，目前搜救人員正在災區尋找罹難者遺體。（路透）

遺憾的是，當天稍早島上就發生停電、手機斷訊情況，居民也收不到避難警告。夏威夷州州長葛林（Josh Green）表示，野火高溫癱瘓了警報系統，且部分警報器老化失修，政府緊急應變是否失格，仍有待進一步釐清。

報導另外指出，安達亞缺乏應對災難經驗。他擁有專業的政治與法律背景，僅有的緊急應變經驗，來自於2017年獲聘為毛伊島緊急事務管理局長前，曾擔任前毛伊郡長阿拉卡瓦（Alan Arakawa）的辦公室主任，當時他參與過緊急應變行動，並透過「線上方式」參加美國聯邦緊急應變管理總署（FEMA）的訓練課程。