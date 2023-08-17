夏威夷毛伊島（Maui）日前爆發嚴重野火，至今已奪走110條人命，且死亡人數還可能持續上升。僥倖逃過一劫的災民表示，野火發生時警報未響，導致許多人來不及撤離。毛伊島緊急事務管理局長安達亞（Herman Andaya）被踢爆，野火發生時人並不在島上，事後他也表示「不後悔」沒有下令啟動戶外警報。另外媒體也揭露，安達亞實際上「缺乏緊急應變背景」。

根據美國CBS新聞16日報導，不少毛伊島災民把矛頭指向人為疏失，指出在野火發生當下，島上警報系統沒有響起，害得他們措手不及，只有幾分鐘做出生死抉擇。面對這些指責，毛伊緊急事務管理局長安達亞表示，他「不後悔」沒有啟動警報系統，因為該系統主要是針對海嘯或颶風設計，受過訓練的居民會因此往高處疏散，「這樣一來他們就會走進野火中」，反而更危險。因此當局才選擇透過手機、電視或電台來發布警報。

美國夏威夷毛伊島8日爆發嚴重野火，造成至少110人死亡，目前搜救人員正在災區尋找罹難者遺體。（路透）
美國夏威夷毛伊島8日爆發嚴重野火，造成至少110人死亡，目前搜救人員正在災區尋找罹難者遺體。（路透）

遺憾的是，當天稍早島上就發生停電、手機斷訊情況，居民也收不到避難警告。夏威夷州州長葛林（Josh Green）表示，野火高溫癱瘓了警報系統，且部分警報器老化失修，政府緊急應變是否失格，仍有待進一步釐清。

報導另外指出，安達亞缺乏應對災難經驗。他擁有專業的政治與法律背景，僅有的緊急應變經驗，來自於2017年獲聘為毛伊島緊急事務管理局長前，曾擔任前毛伊郡長阿拉卡瓦（Alan Arakawa）的辦公室主任，當時他參與過緊急應變行動，並透過「線上方式」參加美國聯邦緊急應變管理總署（FEMA）的訓練課程。

文章來源：How did the Maui fire start? What we know about the cause of the Lahaina blaze
文章來源：Was Maui’s Emergency Operations Chief In Over His Head?
文章來源：At least 106 people were killed in Maui’s wildfires, officials say

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