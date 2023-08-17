珍琳五月大方認愛男友陳慕。（東森提供）

唯瑄訴苦小祿太黏人。（東森提供）

小S主持的《小姐不熙娣》日前邀請演藝圈三對恩愛的同居情侶代表錄「婚前同居最美好？這些點我早就看他不順眼了」主題，Apple與牙醫男友趙國翔交往至今3年半，感情甜密穩定，同居生活2年，因體恤男友平時工作繁忙，Apple自動攬下家務大小事，打趣虧趙國翔：「獲得一個免費的女傭，打掃阿姨的錢就省了。」引起一陣哄堂大笑。

趙國翔唯一抱怨的是後悔買電玩讓Apple打發時間，反倒讓她深陷其中，經常玩到半夜還欲罷不能，進而影響到日常作息，2人為此不得不分房睡，頓時驚呆眾人。

與納豆愛情長跑的依依則分享，在同居時得不斷磨合生活細節，但也從中發現，越認識他的個性就越喜歡這個人，相互包容及修正彼此的壞習慣，依依透露善用讚美的方式，引導納豆參與家事分工，受到正面鼓勵後他更願意主動付出，伴侶間的相處自然會越來越和諧。

聊到伴侶太黏人的話題，唯瑄訴苦肚子痛想好好上廁所，小祿還要纏著她在旁聊天，兩人為此甚至大吵一架，聽得珍琳感同身受猛點頭，小S自曝老公MIKE常在她上廁所時，非要找她討論影集劇情，令她不禁激動翻白眼：「女生上大號是一件很隆重的事！一定要趕快珍惜這個感覺，不然過了就走了。」直呼男人都不懂女人的心。

不吸地團班底珍琳五月大方認愛男友陳慕，這回更首度公開合體露面，與大家分享他們相識的契機，還特地致謝媒人婆小S，原來這一切竟源自於，疫情期間陳慕在家收看《小姐不熙娣》，看完節目後反覆夢見珍琳，於是鼓起勇氣傳IG私訊給她，正巧珍琳當時也去拜媽祖求姻緣，而緣分巧妙地將兩人牽在一起。好姐妹劉涵竹加碼爆料，珍琳在化妝間大開玩笑：「妳就去交個小鮮肉！超滋補！」直率言論笑翻全場。

其中，派翠克犀利拷問陳慕，覺得節目班底中最漂亮的成員？他放閃示愛：「當然是我老婆珍琳！」意外曝光結婚共識，目前進展神速已見過雙方家長，不過小S反倒不這麼認為，暗示走入婚姻需要再三思考，一旁的Apple驚呼：「怎麼覺得妳已經在唱衰這一對了？」

在場眾人面面相覷，小S更語出驚人：「時間可以證明一切，我就賭半年後！」即便戀情不被大家看好，陳慕仍在節目上鄭重澄清，外在形象總讓人誤以為很愛玩，自己私下是不折不扣的宅男，一旦認定就會很專情，現在眼中只有珍琳，並霸氣護愛回擊小S：「不看好沒關係，我們會用行動來證明，實力會說話！」現場火藥味十足。