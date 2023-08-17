美國櫻桃近半年被查到22批農藥殘留超標，是我國邊境查驗的違規常客，食藥署已行文給美國在台協會（AIT）；國民黨立委馬文君揭露，這半年來美國櫻桃被查獲22批農藥殘留超標，但礙於美方壓力，食藥署仍不敢禁止美國櫻桃進口，痛批這就是食藥署把關食安的態度？美國人得罪不起，台灣人就得棄守？如果違規的不是美、日，食藥署又是另一張嘴臉兩套標準。

馬文君指出，這半年來美國櫻桃被查獲22批農藥殘留超標，但礙於美方壓力，食藥署仍不敢禁止美國櫻桃進口。食藥署行文給美國在台協會（AIT）要求改善，卻被已讀不回，結果食藥署副署長林金富還主動替美方解釋：「沒收到回覆，看起來有一些困難」，又說「我們表達關切，但不會暫停進口。」

馬文君表示，這就是食藥署把關食安的態度？美國人得罪不起，台灣人就得棄守？而且食藥署還不只見到美國人就軟趴趴，碰到日本人也是！早先，日本草莓多次被驗出農藥殘留，日本交流協會竟然反過來要求食藥署放寬管制，最後食藥署依照日方需求，放寬日本草莓的農藥限制。

馬文君說，但如果違規的不是美、日，食藥署又是另一張嘴臉。近期食藥署抽驗了1038件禽畜水產品，檢出4件動物用藥殘留違規，都是中國大陸進口的「黃魚」。食藥署要求業者立即下架、回收，並依法裁罰，更表示會加強邊境抽驗。

馬文君強調，他的標準很簡單，中國黃魚，該下架就下架，該禁止就禁止，同樣地，美國櫻桃與日本草莓也是，食安應該只有一套標準，就是依法檢驗，從嚴把關，浮動標準，差別執法，奴顏屈膝，太難看了。