媒體人胡忠信日前政論節目爆料，指稱侯友宜接受日媒專訪時，稱自己是「Republic of China man」。對此，侯友宜競選辦公室予以嚴正駁斥，事實上，侯友宜市長在接受日本媒體訪問時，明確以中文表達「我是中華民國國民」，胡忠信卻公然捏造假訊息，再配合現場綠營人士一同訕笑、抹黑侯友宜，毫無身為媒體人或公眾人物的基本專業與道德素養，請胡忠信在三日內公開道歉及澄清，否則本辦將採取必要的法律行動。

侯友宜競選辦公室指出，侯友宜接受日媒朝日新聞專訪時，全程皆以中文回答，日媒也幾乎以中文提問。當被問到認為自己是台灣人還是中國人時，侯友宜用中文明確表達「我是土生土長的台灣⼈，我們的國家叫中華民國，我是中華民國國民」。當日媒記者再問，「若美國人問法是Are you Chinese？Are you Taiwanese ？ 要怎麼回答？」侯友宜也以中文再次重申，「我是中華民國國民，我在台灣長大，我是台灣⼈」，相關內容都有紀錄，台灣媒體也有轉述報導。

侯友宜競選辦公室強調，胡忠信在媒體上公開發言，卻毫無根據的胡亂捏造假訊息，既沒有基本的查證，也未向本辦求證。該節目的主持人及一旁綠營民代，甚至還以此假訊息訕笑、攻擊侯友宜，如同先前民進黨一手捏造的「餵毒案」及「ㄅ一ㄤˋㄅㄧㄤˋ說」，綠營人士搭配側翼一條龍式的抹黑造假，就是選舉慣用的伎倆，相當不入流。

侯辦大酸，8月初，民進黨中央才成立選舉律師團，要對選舉過程中的相關假訊息採取法律反制，然而迄今出現最多假訊息的選舉奧步，卻都是來自於綠營，根本是做賊的在喊抓賊，民進黨是造謠國家隊，可說當之無愧。

侯友宜競選辦公室說，胡忠信先前就曾因毫無根據的爆料，被大批網友酸是「騙人胡」、如今故技重施，再次胡亂捏造假訊息，顯然沒有從錯誤中記取教訓，毫無長進，請胡忠信負起身為媒體人、公眾人物的基本責任。若胡忠信在三日內未能公開道歉，並澄清自己製造的假訊息，本辦將採取必要的法律行動。