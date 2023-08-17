雲林縣台西鄉海口庄派出所為日據時代老建築，已登入為雲林縣歷史建築，因疫情、經費等因素停擺3年多，經整理後本月舉辦畫展，負責人丁仁桐17日表示當初派出所因老舊差點被拆除，後經地方爭取才保留下來，沿海地區缺少藝文展演場地，派出所位於台西鄉市中心，將持續活化推廣藝文活動。

位於台西警分局前的海口庄派出所，興建於昭和6年（1931年），已有92年歷史，台西警分局興建時，部分民眾認為派出所與新建警分局格格不入希望拆除，經地方文史工作者爭取才得以保留下來，派出所經整修，保留日據時代木質窗框、紅磚牆等元素，古色古香，成為打卡景點之一。

海口庄派出所負責人丁仁桐表示，因疫情、經費影響，派出所已停擺3年多，今年疫情解封，為加以活化，特別規畫「台灣農村組曲」謝榮源水墨紀念畫展，告知大家派出所已重新啟用，未來除不定期舉辦藝文展演，也將規畫為旅遊資訊窗口，配合台西中山老街再造，打造雲林沿海特色景點。

丁仁桐說，雲林沿海保留的日式建築並不多，除海口庄派出所，另外就是海口庄庄長官舍，庄長官舍目前活化為海口故事屋，希望藉由2處日式建築的活化，記錄台西鄉早年的繁華，讓民眾了解以前鄉內台西港、五條港船隻群聚，是沿海地區商務中心，有著輝煌的歷史過往。

丁仁桐指出，此次規畫「台灣農村組曲」謝榮源水墨紀念畫展，展出40多年前台西國中美術班老師謝榮源畫作，謝老師以彩筆勾勒台西地區風土民情，忠實刻畫台西風貌，後來到台北科技大學擔任教授，5年多前離世，但為台西鄉留下眾多藝文種子，希望藉由此次畫展，再次喚起台西的藝文魂。