《美麗島電子報》昨天公布最新總統民調，民進黨總統參選人賴清德穩坐第一，國民黨的侯友宜超車民眾黨的柯文哲排在第二。日本學者小笠原欣幸認為，侯友宜回升，可以解讀為金溥聰強勢整合取得了成效。而柯文哲的下滑，可能是受到性別議題的討論所影響。

小笠原評析8月美麗島民調結果，第一名的賴清德持續保持穩定，既無上升也無下降；第二名侯友宜從6月的最低點呈現逐漸回升的趨勢 ；第三名的柯文哲從6月的最高點開始下滑，以些微差距位居第三。

他認為，民調中值得關注的是柯文哲的支持率下滑，從6月的28.6％到8月的21.7％，下滑了6.9個百分點。侯友宜則從6月的17.1％到這次的21.9％，上升了4.8個百分點，因此柯文哲和侯友宜的排名以些微差距對調，使侯友宜成為第二名。

但小笠原認為，此結果由於在誤差範圍內，因此將侯友宜和柯文哲視為並列第二可能較為合理。 至於侯友宜的回升趨勢，可以解讀為金溥聰的強勢整合取得了成效。而柯文哲的下滑，可能是受到性別議題的討論所影響。賴清德的支持率基本保持不變，但相對第二名的領先幅度則更為擴大。

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由於7月的民調中，柯文哲的支持率在各民調機構間出現差異。他說，僅根據這次民調作判斷可能過於倉促，需要再結合未來的調查數據來進行評估。