大陸網路巨頭騰訊第二季營收年增率11％，達到1492億元（人民幣，下同），淨利261.7億，年增41%。陸媒披露，騰訊今年上半年員工薪資為51.74萬（約台幣226萬元），若以此推算，平均年薪可達到100萬元（約台幣438萬元），比護國神山台積電平均年薪台幣317.5萬元高出上百萬。

快科技報導，騰訊第二季營收1492億元，較去年同期成長11％，但遜於市場普遍預期的1520億元，淨利潤人民幣261.7億元，年增率41％；國際財務報告準則下的淨利潤為人民幣375.48億元，年增率33％。

此外，截至今（2023）年6月底，騰訊集團員工為104503人，而今年3月底，員工人數106221人，換言之，第二季仍在裁員。

今年上半年，騰訊今年上半年員工薪資為51.74萬，若以此推算，平均年薪可達到100萬元，折合台幣約438萬元，超越台積電平均年薪台幣317.5萬元。

過去幾年，網路產業遭受打擊，騰訊作為龍頭老大首當其衝，市值從巔峰期的8兆港幣跌到2兆港幣，跌幅超過70%，創下5年新低。騰訊祭出一連串措施因應，包括主動退出非核心業務，緊縮營銷開支並削減營運費用，還有裁員瘦身降低成本。