智慧型手機需求疲軟，衝擊半導體產業下半年表現不如往年旺季，有網友爆料指出，竹科盛傳美國晶片巨頭高通預計10月裁員，估計台灣約裁員200人左右。

PTT討論科技業裁員的話題，有網友說，台灣Q公司（指高通）今年將採取以下節約成本措施，包括沒有年度調薪、今年會有一波大的裁員、10月公布裁員名單以及分紅打7折。另有一人透露，聽說高通台灣至少裁員200人。

高通本月初公布上季獲利數字，上季營收84.51億美元、年減23%，淨利18.03億美元、年減52%，本季營收預估約在81億至89億美元之間，也不如市場預期。

高通為了節省成本，今年以來陸續採取節約成本措施。公司今年6月宣布裁撤聖地亞哥與舊金山人力，是公司繼去年12月與今年3月再度在總部裁員，前2次合計裁232人。

資料顯示，截至去年底高通在全球約有5.1萬名員工，目前在總部聖地牙哥的員工約有1.2萬人。

高通副總裁暨營運長陳若文今年3月接受《台北時報》採訪時說，高通在台北和新竹共有1700名員工。如果如傳言將在台灣裁200人，等於規模超過1成。

美國科技業頻頻爆出裁員消息，台灣美光今年2月合計砍6％約600名員工。