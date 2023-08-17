ISO/IEC 17025是實驗室能力認證標準，用以確認實驗室應具備的技術能力、要求和品質管理體系，確保其能夠提供準確可靠的測試、校準和檢驗結果。汽車供應鏈中的實驗室可透過此認證，向顧客或法規主管機關證明其能力，且其出具的測試報告也有國際公信力，可被其它國際認證組織承認，進而降低貿易障礙，有利後續商業活動進行。

於2022年1月，英業達PA Test Lab開始與宜特科技合作，共同導入ISO/IEC 17025管理系統。PA Test Lab花費約莫100天來展開參考文件與英業達既有文件程序整合、採取外部測試實驗以進行電性與氣候相關測試比對和能力評估、與加強自我稽核。這些努力累積讓PA Test Lab於2023年5月底順利通過外部審查，並於同年7月順利取得認證。

英業達車用電子事業處副總經理李瑞進說：「車用市場對於內部實驗室並無強制要求取得ISO/IEC 17025認證。英業達正式走上認證這條路，是想證明我們切入布局車用電子領域的決心，代表公司對內部實驗室這一測試驗證領域做出最高規格的承諾。」

取得ISO/IEC 17025認證為英業達車用電子事業處寫下新的一頁。未來車用電子事業處會繼續秉持集團「創新、品質、虛心、力行」的經營理念，並與國際車用標準接軌而持續進行研發/生產，滿足客戶需求且具高品質的車用電子產品。