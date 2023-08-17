澳洲要砸超過20億設廠 為F-35戰機隱形衣大升級

澳洲皇家空軍為了大幅提升F-35戰機的隱形性能，正著手砸下超過1億澳幣（近20億台幣），在威廉鎮空軍基地（Williamtown air base）設塗裝廠。未來澳洲F-35戰機將接受特殊塗裝，讓它們在雷達前幾近隱形。而這是美國境外首度採用相關技術，可以說是一項重大進展。

綜合外電報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）說，F-35A的特殊塗層可以吸收雷達波，而不是加以反射，因此能大幅提升隱形性能。這些塗層的化學成分在美國是機密，而位於威廉鎮的貝宜系統（BAE systems）將負責營運即將建成的設施，他們目前管理澳洲63 架 F-35A 機隊。

貝宜系統執行長哈德森（Ben Hudson）說，近30年來，雙方關係蒸蒸日上。他認為，這為澳洲年輕人製造了加入高科技工業的機會，並有助於國家安全。

用在F-35戰機上的塗料有好幾層，每層都有特定用途。其中頂層是雷達吸收材料，有助於散射雷達波，並減少戰機的雷達特徵。而它所呈現出來的通常是黑或深灰色，在夜間或光線昏暗的狀況下，可降低戰機的能見度。

而另一層則是由導電材料構成，有助於消除任何殘存的電磁能。通常這層是由如碳纖或鋁等具有高傳導力，並能迅速吸收並消除磁能的材料所製造。

澳洲使用F-35的表現令人印象深刻，可能對中方的印太目標構成挑戰。一般預料，澳洲皇家空軍也許會採購更多F-35，並很可能會獲得美國批准。