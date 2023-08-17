香港明報報導，恒生指數成分股中，26檔漲，50檔下跌，4檔持平。李寧漲4.82％，半日收報41.3港幣，是漲幅最大的成分股。京東健康跌3.96％，半日收報48.55港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，19檔漲，10檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是小鵬，半日收報65.9港幣，漲5.36％。跌幅最大的是京東健康，半日收報48.55港幣，跌3.96％。
恒生指數17日半日跌21點，跌幅為0.12％，報18,308點，大盤成交額619億港幣。國企指數半日漲15點，漲幅為0.24％，報6,288點。恒生科技指數半日收報4,164點，上漲0.93％。匯控、建行、平保拖累大盤。騰訊、阿里巴巴、友邦貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，26檔漲，50檔下跌，4檔持平。李寧漲4.82％，半日收報41.3港幣，是漲幅最大的成分股。京東健康跌3.96％，半日收報48.55港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，19檔漲，10檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是小鵬，半日收報65.9港幣，漲5.36％。跌幅最大的是京東健康，半日收報48.55港幣，跌3.96％。
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