另外，觀察五大熱區低總價區間的平均購屋總價，介於300到360萬元左右，其中，同樣以三民區最為親民，平均總價落在300萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮17日表示，以自備款兩成來算，只要存到一桶金，就有機會買到500萬元左右的物件，且並非只能往蛋白蛋殼區移動。

她說，觀察前三大低總價熱區，反而都集中在市區，像鳳山、三民區就是高雄人口最多的二大行政區，苓雅區則為市政文教中心，這些熱區發展早，區內中古華廈、公寓、小套房、甚至國宅等，低總價物件選擇性相對多元，且這些區域擁有成熟優渥的生活機能，能以低總價預算卡位市區地段，吸引不少小資買盤進場。

李家妮指出，今年上半年低總價成交物件類型，九成以上的物件，平均屋齡落在20年以上，其中又以40年以上高齡老屋為大宗，佔比約39.7％，而平均購屋面積，則有八成是30坪以內的物件，又以20~30坪佔39％，其次為10~20坪，約佔32.6％。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪表示，500萬元以內預算，想在市區買房，除了中古小套房，早期大樓華廈公設比較低、公寓實坪又大，雖屋齡較高，但對求市區機能，預算有限又想擁有足夠生活空間的首購自住客群來說，是先求有再求好的熱門購屋選擇。

然而以目前三民區行情來說，屋齡40年以上的老公寓，4、5樓才可能總價300萬元到400萬元有找，如果是3樓以下，則要500萬元到600萬元起跳，才有機會入手，包括鼎山家樂福商圈、建工商圈、陽明學區等，都是低總價購屋熱區之一，除此之外，市區500萬元以內想入手透天，已幾乎難尋。

李家妮認為，近年高雄房價水位升高，中古房價連帶補漲，低總價交易比例有逐漸下滑的趨勢，未來想要鎖定市區以親民價購屋，在購屋條件上，勢必有所取捨，走向捨新求舊、棄大換小的選擇，而不少物件雖屋齡偏高，不過如位在優勢地段仍具有保值空間。不過，老屋修繕、翻新成本，相對新屋耗費高，都可能增加實際購屋成本，購屋族也需列入考量。