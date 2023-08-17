SOGO忠孝館初登場後壁商圈Ｘ後壁俗女村紅龜粿體驗材料包，200元。（SOGO提供）

饗樂府城好禮滿額抽「煙波大飯店聯合住宿券」。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館Ｘ饗樂府城台南美食物產展，即日起至8月29日登場，精選共50家府城在地美味店家，移師北上把台南各區高評價，及只有在地人才知道的人氣美食、伴手禮還有精湛工藝等搬到SOGO忠孝館，其中包含8家美食實演、15家初登場品牌。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，SOGO長年深化ESG各面向，透過本次台南美食物產展，串起顧客與在地小農的連結，可為社會達到良善的循環。

實演美味小吃部分，包括隱身在麻豆中央市場的麻豆助碗粿，遵循古法的製作，保留家傳炊粿手藝、初登場的樂廚食玩黑蒜肉骨茶麵等；初登場甜點美食部分，推薦強尼甜點工藝法式龍鬚糖、果醬男孩玫瑰花瓣果醬，及台南神級布丁日和理想布丁等。

活動期間祭出優惠，每日推出一款限量精選府城好物，最低3.8折購入，還有饗樂府城好禮滿額抽，持快樂購卡於12F活動會館當日累積滿2000元，有機會抽中頭獎iPad 10、煙波大飯店聯合住宿券，及台南特色物產等多項好禮。