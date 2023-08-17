周四（17日）公布的一項最新調查顯示，大部分美國受訪者贊成對中國商品提高關稅，並相信美國需加強準備以應對來自中國的軍事威脅。對於中國若入侵台灣，約半數美國受訪者表示支持美國軍援台灣，但只有38％受訪者支持派兵援台。

《路透》和民意調查機構易普索（psos）於周一（14日）至周二（15日），對1005名美國成年人進行一項線上民調，其中包括443名民主黨黨員和346名共和黨黨員。

民調數據顯示，75％受訪者對中國持負面看法，65％人覺得中國政府試圖干預美國2024年總統選舉，約66％受訪者指更傾向於明年美國總統選舉支持主張對中國商品額外加徵關稅的候選人。另有66％人同意美國要做更多準備來應對中國軍事威脅，其中民主黨占58％，共和黨人占81％。

另外，台灣問題方面，約一半受訪者支持美國向台灣提供軍備阻嚇來自中國的可能攻擊，惟42％人反對出兵協防台灣，只有38％受訪者支持美國在台灣遭遇中國入侵時派兵援台。