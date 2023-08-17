嘉義縣首座社會住宅，民雄福樂安居正在動工興建中，為平衡山、海區域發展，縣府選定朴子市嘉朴段130、131地號公有地規畫蓋341戶社宅，今立委蔡易餘邀內政部次長吳容輝、立法院內政委員會召委莊瑞雄等人實地會勘，吳容輝除表態支持，也說土地個案變更通過後，如順利明年發包，希望2027年能與民雄福樂安居一起完工。

嘉義縣副縣長劉培東表示，會選定縣治特區這塊基地，主要是區位考量，因縣治特區周邊有馬稠後產業園區、嘉義科學園區等產業園區，未來人口居住有很大的需求，加上山線社會住宅，民雄福樂安居今年6月已申報開工，海區8鄉鎮也有社宅需求，所以特別選定這塊位於縣治特區，生活機能好的公有地評估蓋社宅。

劉培東說，嘉朴段130、131號土地面積5030.65平方公尺，原本由嘉義地方法院買去，因已無需求，又由縣府原價買回，未來會由國家住宅及都市更新中心租用，再用土地租金換樓地板做公共空間或公共設施，初步規畫戶數341戶，地上13層，地下3層建築規模。

吳容輝表示，待土地個別變更通過，明年發包，目標2027年跟去年動土的民雄福樂安居一起完工，山海線一起來完成，劉培東強調，當然期待山、海線社宅能同步完工，尤其2027年縣治特區周邊產業園區已有相當發展規模，對人口提升絕對有正向幫助。

蔡易餘說，海線社會住宅選址很重要，前幾年透過縣府將地方法院在縣治特區的閒置土地購買回來，這個區域也是嘉義縣的蛋黃地區，鄰近高鐵、長庚、馬稠後園區及正在啟動的嘉義科學園區，相信未來入住意願會非常高。

營建署副署長徐燕興表示，8年20萬戶社會住宅目標，將持續興建社會住宅來提升國內供應量，並搭配社會住宅包租代管、租金補貼等多項政策，落實居住正義。