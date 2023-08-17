藝人鄭采勻（雞排妹）前年與網路名人陳沂在直播大戰，鄭女不滿自己的手機號碼被陳女唸出，在她臉書公布陳沂手機前4碼，之後再透露後6碼，一審依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金。鄭女不服提上訴，台灣高等法院17日開庭，她如同一審出庭時一樣，否認犯罪，說如果想要報復，她就會唸出陳的手機全部號碼。

鄭女前年在臉書粉專先寫出陳沂手機號碼前4碼，然後再寫另一篇「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」，同時po出一張咖啡色色卡，卡上有16進位的色彩編號的6位數字。

挨告後，鄭女辯稱貼的咖啡色圖卡，是代表她自己鬱卒的心情，但檢察官調查，確實有很多網友看了雞排妹2篇貼文後，打電話、發簡訊、希望和陳沂加LINE要求等，陳沂也莫名會收到會員認證簡訊，可見隱私等權益已經受損，因此將雞排妹鄭家純起訴。

台北地院審理後認為，鄭女沒有犯罪前科，她與陳沂發生細故，不思循法律途徑，以合理、合法方式解決爭端，竟以接續張貼文章方式揭露陳沂持用之系爭門號，致陳沂頻頻遭來電騷擾，且犯後否認犯行，甚辯稱係網友自行為不當連結所致，態度不佳，判刑4月，可易科罰金。鄭女不服提上訴。