網路影片「山道猴子的一生」近日在YouTube上爆紅，故事提到許多人熱衷改車，前往各山道競速，上下集共吸引近450萬次觀看，寫實劇情引發熱議。片中提到主角愛去台七乙線騎乘改裝機車競速，桃園警方統計，靜桃專案以來針對台七乙重點攔查已有936件，且平均1周就有4起車禍，提醒民眾勿隨意改車或危險駕駛。

「山道猴子的一生」故事描述一位年輕人因虛榮心膨脹與感情創傷影響，最終陷入被害妄想並迷失自我的悲劇，由於片中重機、改裝、跑山、追焦、經營社群等劇情元素和台詞相當寫實，故事發人深省，近2日在網路上引起熱烈關注，刮起一股「山道猴」旋風。

故事中出現的跑山熱點台七乙，起於新北三峽、經桃園大溪、終點在桃園復興，全長約14公里，由於道路蜿蜒，是北部許多車友的跑山聖地，但也衍生不少噪音情形與交通事故，此處更是警方攔查改裝、噪音車輛的重點路段。

大溪警方指出，今年啟動「靜桃專案」以來，在台七乙大溪、復興路段，至今已攔查通報共936件，若改裝車輛、拆除消音器或超速行駛，若排氣音量超標將依噪音管制法第11條等規定開罰，處1800至3600元罰鍰不等，並責令期限內到監理站受檢。

台七乙事故頻傳，大溪警方統計，轄內台七乙路段發生車禍事故的頻率約為「一周4起」，最常發生車禍地點前三名則在台七乙8公里、11公里與9公里處。

大溪警方提醒，汽、機車族民眾勿隨意改裝車輛、拆除消音器及危險駕車、競速，依道路交通管理處罰條例第43條規定，危險駕車行為處駕駛人6000元以上、3.6萬元下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照，責令期限內到監理站受檢。

警方表示，將以優勢警力持續取締改裝、噪音車輛行為，展現執行「靜桃專案」的重視與執法決心，藉持續執法，擴大發揮成效，有效遏止改裝噪音車輛蔓延，維護交通安全及轄區住戶安寧。