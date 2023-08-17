兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深今天在一場研討會中表示，兩岸關係的主導權、主動權牢牢掌握在中國大陸手中，展望明年的總統大選，「台灣誰當選，其實都沒有太大的意義，而是對於台灣社會的繁榮穩定發展，到底有多大幫助的問題，是繁榮與衰敗的問題。」

由大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」今天（17日）在四川成都舉行，今年的主題是「兩岸關係與民族復興」。今年的會議是新冠疫情3年解封之後，兩岸學者、大陸各地台辦官員再度聚首、面對面交流，雙方與會共計約120人。

劉國深做主題發言時，一開場就提到個人的切身經驗，說他在廈門生活30多年，周遭的親朋好友經常向他打探消息，「國深，如果有什麼情況，一定要吱一聲！」他說，大陸內部對於台灣問題感到憂慮，是長期的問題。加上最近這段時間中美關係緊張、非綠陣營根本都沒有團結起來，賴清德很有可能在明年1月13日台灣選舉中勝出。

劉國深認為，要展望兩岸關係的形勢發展，不僅要看台灣內外環境發生的變化，除了檢討台灣、美國方面發生了什麼事情，最關鍵還是得看中國大陸自身的發展進步。而大陸近年來的高速發展，讓美國、台灣很不適應，出現「應激性綜合症」，不知道該怎麼應對，出自於過度防衛心理，會覺得很恐慌。

「這種情況第一次出現在海峽兩岸之間，是在第一次辜汪會談以後」，劉國深表示，時任總統李登輝意識到這個問題的變化，「中國大陸太強大了，反攻大陸根本門都沒有，所以他開始尋求自保，出現兩國論、特殊國與國關係，陳水扁的一邊一國，包括馬英九的『不統不獨不武』都是在這樣的背景下發生的。」

「從兩岸的角度來說，兩岸關係的主導權、主動權都牢牢掌握在中國大陸手中」，劉國深表示，不僅是中國大陸自身在講，美國的前國防部部長蓋茨、大家的老朋友蘇起先生、江宜樺先生也是這麼講的，還有許多台灣政治人物都是這麼講，「兩岸關係是戰是和，台灣何德何能可以做決定？」

劉國深表示，台灣問題掌握在中國大陸手上，「台灣誰當選，其實都沒有太大的意義，而是對於台灣社會的繁榮穩定發展，到底有多大幫助的問題，是繁榮與衰敗的問題。」

「從中美關係來說的話，美方現在意識到，過去50年對付中國的資本主義制度已經失敗了」，劉國深表示，美國發現，過去30年讓中國人喝可樂，吃漢堡的手段沒用，所以現在改用經貿、外交、高科技手段來打壓中國，現在來看收效甚微，只剩「台灣牌」。「但是台灣牌也不能多用，過去這些年，每次美國打台灣牌，都給了中國大陸非常好的機會。」

劉國深表示，中國大陸領導人不會蠻幹，非常清楚知道分寸，「美國想打台灣牌，最終被徹底沒收的可能性是完全是存在的。美國人現在切香腸，台灣一次次被出賣，不管是民進黨還是國民黨領導人，或是台灣的年輕人都清楚知道，美台關係再怎麼玩，最終還是要服從於中美關係大局。」

劉國深表示，在中美關係當中，中國大陸的力量現在已經到了美方不可侵入的地步，中美兩個核大國是沒辦法打仗的，中美關係已經到了高原期，美方現在是找台階下的問題。

展望兩岸關係未來的發展，劉國深呼籲大家不要太悲觀，「大陸還是要沉著應對，也希望台灣各界人士、台灣的領導人想清楚，兩岸關係何去何從，如何給台灣一個更好的生存環境和空間。」