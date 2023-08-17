台中市梧棲區永寧國小校園設備老舊，立法院副院長蔡其昌17日邀集相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區永寧國小校園設備老舊，立法院副院長蔡其昌17日邀集相關單位會勘，爭取533萬元校園學習步道及植物生態園區整建工程經費補助，中央將依規定補助6成經費，盼能解決校園內逢雨必淹窘境，以維護師生安全。

永寧國小校園設備老舊，先前立法院副院長蔡其昌已爭取中央全額補助校園廁所改建675萬元、無障礙電梯補助435萬元、防水隔熱校舍370萬等經費。今日昌再度邀集教育部國民及學前教育署、台中市教育局、市議員楊典忠等人前往現勘。

蔡其昌表示，先前已爭取中央全額補助1500萬餘元改善校園設施，今天再度邀集機關前來會勘，爭取533萬元工程經費，改善校園學習步道及植物生態園區整建工，希望藉此解決逢雨必淹狀況，讓師生們擁有更好的教學環境。另校長提到數項小型工程部分則交由市議員協助，向教育局爭取預算，期盼中央地方通力合作，一起解決校園問題。

楊典忠說，學校還有包含化糞池改建預計45萬元、樓梯牆壁壁癌問題改善預計15萬元等小型工程，會協助向市府爭取，希望盡快能夠動工改善。

永寧里長李皆得指出，此次除了步道及生態園區整建工程外，校園周邊圍牆已明顯有傾斜狀況產生及結構技師檢測後確實有安全疑慮，若倒塌後不僅影響校園內安全，更有可能影響社區居民的安全，希望能盡快編列預算改善。

教育部國民及學前教育署組長林祝里說，國教署先前已全額補助永寧國小至善樓廁所改建252萬元、至真樓廁所改建423萬元，無障礙電梯補助435萬元，防水隔熱校舍370萬元等經費。依照國教署補助要點原則，基本上以補助各校1年一案為原則，此次永寧國小提報工程費用較高之學習步道及植物生態園區整建工程，中央將依規定補助6成經費，期盼讓學校未來免受淹水之苦，擁有更優質的教育場域。