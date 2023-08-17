美國聯邦上訴法院今天裁定，必須限制取得墮胎藥物「美服培酮」（mifepristone），但這項裁決將暫時擱置，待最高法院決定是否審理本案。

綜合法新社和路透社報導，這項由紐奧良聯邦第五巡迴上訴法院3名法官組成的合議庭所做裁決，會限制只能在懷孕7週內使用墮胎藥美服培酮，而非10週，並阻止透過郵寄方式發放藥物。

這項裁決也要求美服培酮須由醫師開立處方。美國超過半數的墮胎行為都是使用這款藥物。

反墮胎團體正在爭取禁用美服培酮，聲稱儘管這款墮胎藥有長期的追蹤紀錄，但它仍不安全。這起案件是美國生殖權之戰的最新小衝突。

美國食品暨藥物管理局（FDA）於2000年批准這款藥物，而後在2016年讓這款藥物更容易取得。上訴法院表示，食藥局「未能解決關於這款藥物對於服用它的女性是否安全的幾項重要疑慮」。

這3位法官在5月的聽證會上反駁了政府所主張，即是否允許使用美服培酮應由食藥局來決定的論點。

最高法院暫時保留了美服培酮的使用權，凍結了下級法院的裁決，並發回第五巡迴上訴法院，第五巡迴上訴法院的最新決定將暫時擱置，直到最高法院決定是否審理此案。

最高法院可能會在接下來從今年10月開始到明年6月結束的庭期審理本案。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過聲明表示，第五巡迴上訴法院的裁決結果一旦成立，會「大幅降低各州女性取得所需醫療照護的能力，並破壞食藥局批准安全有效藥物具科學性、基於證據的程序」。

尚皮耶表示，拜登政府「將持續爭取女性對自己身體做決定的自由」。