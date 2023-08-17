奇美醫院急診醫學部主治醫師徐鴻麟表示，傷口照護不是愈乾愈好。（曹婷婷攝）

一名80歲阿公跌倒造成左上肢大面積撕脫傷，由於阿公皮膚較薄且易有碎屑，每次換藥都像「脫一層皮」般痛苦，醫生使用現代敷料幫阿公照護傷口，減緩阿公不適；奇美醫院急診醫學部主治醫師徐鴻麟表示，傳統觀念認為皮肉傷要保持傷口乾燥才有助傷口癒合，但這個觀念其實很NG，研究指出，適度維持溼潤狀態，其實反而能夠改善傷口生長環境，加速組織再生和修復。

很多人都有受傷後傷口照護的經驗，但一般人認知多為傷口就是要保持乾燥，才能避免細菌孳生或化膿，而傳統傷口敷料又以紗布最常見，但傳統紗布敷料換藥時容易黏附在傷口，較易引起換藥時的疼痛和不適感。此外，傳統紗布敷料每天至少需要換1次，如果滲液情形明顯，有時甚至需要1天換2、3次紗布，以皮膚較脆弱族群來說，每換藥一次都是一次痛苦，而且復原能力也較慢。

傷口愈乾愈好的迷思，普遍在很多人腦中根深蒂固，徐鴻麟說，根據研究指出，適度溼潤環境有助防止傷口表面過度乾燥形成硬化和結痂，減少疼痛和不適感，同時還能提供傷口所需水分和促進細胞生長，且換藥頻率可延長到數天1次，除減少換藥頻率，還大幅提升治療及換藥舒適度。

不過，醫生也提醒，目前外傷傷口並非現代敷料的健保適應症，因此病人仍需自行負擔相關費用，傳統紗布約幾十元，現代敷料費用則從150元到350元不等。