新北市動保處與台灣動物保護行政監督聯盟合作辦理「愛護同行」校園動保教育工作坊。（新北市動保處提供）

新北市動保處與台灣動物保護行政監督聯盟合作辦理「愛護同行」校園動保教育工作坊。（新北市動保處提供）

新北市動保處為培育孩童友善愛護動物觀念，今（17）日及24日與台灣動物保護行政監督聯盟合作，在板橋動物之家舉辦兩場「愛護同行」校園動保教育工作坊，讓愛護動物的種子透過學校老師播種並深耕校園，公私協力共同散播動物保護種子。

課堂安排世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸主講「守護動物福祉-動物保護資源探索」，友善愛護動物應從小開始培育，最好從校園開始，藉由校長、老師引導學生如何與毛寶貝進行正確的互動，還需要學校老師組成團隊輪流照顧、守護毛寶貝，先以身作則作為孩童的榜樣並讓校園犬融入學校課程內容，讓課程變得更有溫度與生動活潑，也可於舉辦校園活動時加入校犬元素，時時提醒愛護動物觀念。

安溪國中老師姜大如分享校園犬「可樂」生前融入校園裡的大小事，更被設計安排於學習單中，畢業照、繪圖活動也加入與校園犬互動的生活點點滴滴，每年舉辦以校園犬為題的生命教育大型活動，讓學生學會付出、感恩，從小紮根，更學會主動關懷的重要人格特質。

動保處表示，新北市持續推廣多元認養，藉由校園犬種子教師營，希望讓愛的教育從小在孩童心裏扎根，並宣導認養不棄養觀念。凡在新北轄內各動物之家認養校園犬，如有需要犬隻行為矯正，可免費報名參加新北市毛寶貝生命教育園區每月推廣犬隻行為課程，另可享有免費終身施打狂犬病疫苗、免費1次寄生蟲預防投藥及1年基礎疫苗施打，如果認養待在動物之家2年以上或35公斤以上犬隻，符合條件資格者，可享有寵物保險費，最高可補助3000元。