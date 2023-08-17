2023年第四十二屆威廉瓊斯盃在台北和平籃球館正如火如荼地激戰，本屆參加的球隊來自8個國家共9支隊伍，分別為南韓、日本、伊朗、卡達、阿拉伯聯合大公國、美國、菲律賓，以及我國的中華藍與中華白。陣容方面南韓的隊伍是派出韓國職籃KBL上季冠軍安養KGC，日本是以大學明星隊U22潛力股為主，伊朗、卡達和阿聯為國家隊較為年輕的陣容出征，美國是NCAA一級球隊加州大學爾灣分校，菲律賓以菲律賓職籃PBA球隊伊拉斯圖雨晴為主要班底。各隊來勢洶洶，其中對中華隊最具威脅的是體能勁爆的美國隊以及經驗豐富的南韓隊。

中華藍隊本屆以旅外好手林庭謙、新台灣人阿巴西、阿提諾三人領軍，林庭謙目前以頂薪合約效力於中國職籃CBA的天津榮鋼，球風穩健、進攻技巧全面且具有很高的球商，是亞洲頂尖的新世代後衛。阿巴西是我國T1 League新北中信特攻的成員，身為塞內加爾和美國混血的他體能勁爆、得分爆發力極強，從小在台灣成長，是受到FIBA認證的台灣本土球員。阿提諾身材高壯，雖然沒有非裔球員那般驚人的彈跳，但其出色的判斷以及經驗成為他更厲害的武器，2021年歸化以後是我國禁區最重要的支柱。中華男籃實力近年來日漸提升，隨著經驗累積有機會重返亞洲強權之列。

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