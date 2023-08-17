永豐金總經理朱士廷表示，受惠於銀行子公司穩健與證券子公司獲利大幅成長，永豐金控7月自結單月稅後淨利達23.7億元，創歷史單月新高；累計1-7月稅後淨利124.44億元，亦再續創歷史同期新高。

朱士廷表示，永豐金控上半年稅後淨利100.7億元，年增22.4%，不僅創同期歷史新高，也是首次創下上半年獲利突破百億元的紀錄，上半年每股盈餘0.85元，年化ROE(股東權益報酬率)12.42%，每股淨值14.26元。

朱士廷表示示，在策略主軸執行成功下，永豐金控長期獲利成長性優於同業，稅後淨利截至2023年上半年，五年CAGR(年均複合成長率)16.2%，優於金融同業的1.7%，若以年度的角度，截至2022全年度，永豐金五年CAGR 11.9%亦優於同業的1.4%。

永豐銀行2023年上半年稅後淨利82.4億元，年增9.9%，獲利亦創下歷年同期新高，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於金融交易利得，其他淨收益較去年同期增加112.5%。近五年上半年稅後淨利CAGR 11.5%，優於全體金控旗銀行同業的5.7%。資產品質保持優異，逾放比率僅0.09%，備抵呆帳覆蓋率1416%。

永豐金證券2023年上半年稅後淨利17.3億元，相較去年同期大幅增加93.9%，主要受惠於資本利得年成長512%。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，上半年包括複委託、基金保險、借券估整體手收比重達到37%，因此雖然上半年股市場總成交量下滑10%，永豐金證券整體手收仍與去年同期持平。