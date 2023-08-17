台中榮總婦女骨盆機能中心17日盛大開幕。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

50歲的吳小姐10多年來反覆受膀胱炎所苦，解尿如刀割、甚至血尿，經常痛苦地抱著肚子坐在馬桶上，5年前她到台中榮總就醫，在評估檢查後診斷為間質性膀胱炎後，經進一步接受膀胱玻尿酸灌注治療，不但告別馬桶人生，之後還一併解決私密處分泌物更多的問題。

台中榮總婦女骨盆機能中心今（17日）盛大開幕，吳小姐現身說法，她自述受間質性膀胱炎困擾10多年，從一開始的第1次感染之後就反反覆覆，幾乎每隔幾個月就會大發作，頻尿不說，還解尿困難，常常痛苦地抱著肚子坐在馬桶上下不來。

5年前她下決心至台中榮總就醫，在評估檢查之後診斷為間質性膀胱炎，進一步接受膀胱玻尿酸灌注治療，逐漸找回生活品質，不再恐慌。此外，私密處的分泌物也常讓她感到不適，偶爾引發泌尿道不適，在醫師的建議下也她在今年接受了陰道雷射治療，此後，搔癢、灼熱等困擾更進一步改善！她慶幸自己找對醫院、遇到好醫師不但解決了根本問題，並得到了全面的治療。

台中榮總婦女骨盆機能中心主任蔡青倍指出，近年女性骨盆相關問題：頻尿、尿失禁、脫垂、膀胱炎和更年期陰道萎縮等問題的就醫需求不斷增加，需要仔細評估檢查並結合多方面的保守療法或手術才能獲得良好的療效。

為了方便患者，台中榮總院長陳適安決定建立婦女骨盆機能中心，結合獨立的診察空間和保守治療區，提供一站式的服務，患者無需四處奔波，即可在同一診區全面評估骨盆健康，並提供多元化的治療選項。