爭議超過20年的北投空中纜車興建計畫，於台北市前市長柯文哲任內拍板停建，並針對賠償金部分與廠商啟動仲裁機制，今年5月仲裁結果出爐，市府將支付2.3億賠償金。對此民進黨議會黨團總召簡舒培表示，北纜已是陳年老案，柯文哲宣布停建卻沒在任內解決，還是甩鍋蔣萬安市府；民眾黨團則反擊，仲裁結果5月才出爐，柯文哲任內根本無法「憑空想像」編預算，呼籲不要再用政治操作抹煞公務員努力。

北投空中纜車自1979年時任台北市長李登輝提出概念，1993年市長黃大洲拍板興建，2005年市長馬英九與廠商簽約後，隔年就爆出時任內政部次長顏萬進收受廠商賄賂，導致開發案停擺。時至2015年，市長柯文哲則宣布停建北投纜車，廠商的求償金額高達8.7億，經過多年協商後終於達成共識，求償上限為2.5億元，並經過仲裁程序後，5月確定北市府須賠償廠商2.3億元。

民進黨北市議會黨團總召簡舒培說，北投纜車歷經多任市府，且時間長遠，前市長柯文哲應在任內收尾，但因要支付大筆費用給廠商，所以刻意拖延，如北流、北藝爭議案，都看出柯文哲在處理公共工程爭議案時無標準作業程序，只要遇到需賠款爛攤，都留給現任市府。

國民黨團書記長王欣儀則說，興建北投纜車當時遇到許多爭議，如地方民意有不同意見等，此案已拖太久，且現今時空背景已不同，但若仲裁結果出爐，市府該賠還要賠廠商，此案與北流、北藝較不同，包含未經仲裁、由市府決定付款卻未向議會報告。

民眾黨團副主任吳怡萱表示，北投纜車爭議從1993年決定興建至今，延宕已超過20年，柯文哲上任後積極善後，考量此案缺乏社會共識才決定停止興建，而後進行相關協商與仲裁，都是依法辦理。然而，仲裁結果在今年5月才出來，若柯在任內先「憑空想像」編預算，相信議會也不會同意。

吳怡萱強調，每個重大工程所面臨的狀況不一，更不該拿北流、北藝來相提並論，呼籲部分議員就事論事，不要因為政治操作抹煞公務員的付出與努力。