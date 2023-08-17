民進黨立委賴品妤近日為核能議題怒嗆國民黨總統參選人侯友宜，卻被踢爆其父賴勁麟是雲豹等多家綠能公司負責人，反被質疑；且雲豹能源上半年合併營收29.59億元，稅後純益4.11億元，跟去年同期比成長21倍，引發熱議。有粉絲專頁將賴勁麟和台積電創辦人張忠謀做比較，結果認定「他」是世界級經營之神。

臉書粉專《政客爽》今（17）日發文將賴勁麟跟張忠謀進行比較，他提到，張忠謀在任職台積電董事長之前，曾擔任工業技術研究院院長、聯華電子董事長、通用儀器公司營運長；而賴勁麟在任職雲豹能源董事長之前，則是擔任過兩屆民主進步黨立法委員、行政院勞工委員會副主任委員、神腦國際董事長。

該粉專比較後認為「賴勁麟是經營之神」，理由是2016年11月賴勁麟接任神腦董事長，2017年馬上又當上雲豹能源董事長，雲豹能源解釋為看中他有「綠能貢獻」、「管理能力」。粉專酸，只當一年做手機配件的神腦董事長，就可以馬上擁有超強綠能貢獻跟管理能力，堪稱世界級的經營之神！

對此，網友也紛紛留言表示，「全民上街頭，要求徹查賴勁麟」、「現在搶政府比搶銀行還要好還要快」、「超級經營之神？求發財密笈五年能賺百億啊？真是綠能妳你我都不能啊！」、「提早讓世人知道，錢，真的是用風，刮來的！」、「挖吧！我要看血流成河」、「人家可是有專業喔！賴勁麟的專業在哪？」

不過也有人稱讚賴勁麟，「這麼神應該放經濟部啦！四大基金、台電還不賺爆？！」、「可以選總統」、「應該推上經濟部長寶座，才能帶動台灣經濟發展」。