MLB推薦賽事 : 8/19(六) 07:05，波士頓紅襪@紐約洋基

素有火藥庫之稱的美聯東區本季戰力大洗牌，傳統勁旅波士頓紅襪與紐約洋基榮景不再，目前分居美東倒數第二及爐主，雖然兩隊都尚有機會叩關季後賽，但以目前戰力仍難在季後賽有一番作為。本週末洋基將在主場迎戰紅襪，洋基主砲「法官」賈居(Aaron Judge)雖然已傷癒歸隊，但打線依舊不振，連續兩個客場系列賽都落居下風，本週末打線勢必要有所發揮，才有機會扳倒百年世仇。

紅襪本季不擅客場作戰，主場團隊場均得分高達5.3分，但作客時團隊場均得分僅有4.3分，客場勝率跌破5成(27勝28敗)。另一方面，致力於年輕化的紅襪本季一口氣放走柏格茲(Xander Bogaerts)及馬丁尼茲(J.D. Martinez)兩名重砲，外野大物杜蘭(Jarren Duran)本季雖有兩次單月攻擊指數突破1，但也有三次單月攻擊指數不到7成，雖偶有佳作但穩定性仍稍顯不足。

邪惡帝國洋基本季團隊薪資高居聯盟第二，但戰績卻不盡人意，上季風光奪下美聯MVP的賈居本季因傷缺賽超過40場，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)持續退化，本季打擊率僅剩0.206，而季前被媒體大力吹捧的農場頭號新秀沃爾佩(Anthony Volpe)，首個大聯盟賽季表現掙扎。洋基不僅需要重新檢討農場培育方向，多名老將的長約也必須找到願意接手的球隊，才有機會在短期內回到過去榮景。

紅襪此戰預計由B.貝羅(Brayan Bello)先發主投，B.貝羅本季開高走低，賽季前三個月自責分率僅有3.38，但進入七月後被長打率直線攀升，近7次先發出賽共挨了10轟，自責分率暴增至5.23，表現不如季初穩定。洋基則預計會推出新秀J.布里托(Jhony Brito)迎戰紅襪，J.布里托本季HR/9值1.70、BB/9值3.30皆不理想，本季浮沉於大小聯盟之間，近期因輪值傷兵過多再度重回大聯盟，但若無法改善控球不穩的問題，恐怕難以在大聯盟有固定的出賽機會。

洋基上半季擁有聯盟最堅實的牛棚，但下半季先發投手群陸續崩盤及受傷，負擔加重的牛棚也開始走調，後援要角霍姆斯(Clay Holmes)與金恩(Michael King)近期壓制力下滑，牛棚優勢不復存在。另一方面，洋基本季各項攻擊數據幾乎都低於聯盟平均，紅襪打線雖然起伏較大，但仍具有聯盟前段班的長打能力，以本季投打戰力及雙方近況評估，紅襪應能在系列賽有較好的發揮，建議投注「不讓分玩法-客勝」。