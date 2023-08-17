暑假快進入尾聲，許多學生開始趕暑假作業，一名家長表示，就讀小學3年級的孩子有一份功課是要寫出1000字讀書心得，他看了傻眼，直呼孩子才小三而已，有興趣的書都不一定能寫這麼多字心得，更自嘲連大人發廢文也不會寫這麼長，貼文PO出後，馬上引發網友熱議。

原PO今天在PTT發文，看到小朋友在趕暑假作業，發現其中一個功課是要寫1000字讀書心得，大呼太扯，「他才小三生而已，要看一本沒興趣的書寫出一篇1000字的心得，是在哭喔，有興趣的書都不一定能寫這麼多字」，大學考試的作文考題、大人發廢文也沒在寫這麼多字，甚至還要注意起承轉合，認為要一個小三生用一本書寫1000字心得實在太辛苦。

文章曝光後，網友也認為有點誇張，「太難」、「1000字老師都不想看吧」、「小學生要寫到500字都很難吧」、「如果小五、小六沒意見，小三也太早，啥鬼」、「小時候我寫50字都覺得痛苦」，還有人質疑「小三等級看的書，心得要怎麼寫出1000字？」

不過有網友覺得現在的小孩可以善用網路、AI，「有ChatGPT，幾萬字都可以」、「叫ChatGPT寫你再幫他監修」、「現在學生很幸福了，可以上網查和GPT」、「起承轉合，各掰250字」、「一千不難吧，你可以只寫100字心得，900字話唬爛，反正這種一定是有家長幫忙寫」。