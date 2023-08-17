2023國際足總女子世界盃即將在周日迎來最高潮，賽前就被視為封后大熱門的英格蘭和西班牙最終會師決賽，兩隊都是首次爭冠，勢必精彩可期。4強落敗的地主澳洲和北歐勁旅瑞典，則率先在周末的季軍戰登場。

冠軍戰將在台灣時間8月20日18:00在雪梨的澳洲體育場舉行，球場可容納超過8萬名觀眾，英格蘭自8強起，連續3場比賽都在此進行，包括準決賽以3：1擊退有主場優勢的澳洲，而西班牙從小組賽到淘汰賽全都在紐西蘭，決賽是她們第一場飛往澳洲的比賽，比較球場的熟悉度，英格蘭無疑是佔了些許上風。

兩隊雖然都是第一次踢進女子世界盃決賽，但英格蘭在前兩屆都曾晉級4強（2015季軍、2019第4），西班牙則是首次突破16強，更一舉闖入冠軍戰。兩隊在歐洲女子國家盃的歷史紀錄也很懸殊，英格蘭在2022年奪得隊史首座冠軍，另外還有2次亞軍和3次踢進4強，西班牙則僅在1997年踢進過4強，最近3屆都在8強止步。本屆世界盃西班牙有飛躍式的進步，這和她們近年在青年級別的國際賽屢創佳績有很大關係，去年西班牙女足連贏U17和U20兩個世界盃冠軍，今年可說進入了收成期。

從晉級過程來看，兩隊都展現了極佳韌性。英格蘭小組賽3戰全勝，16強對奈及利亞稍遇亂流，但少踢一人的情況下仍在PK戰過關，8強逆轉哥倫比亞，4強淘汰澳洲，雖然賽前受到傷病影響，包括隊長莉亞.威廉森（Leah Williamson）缺陣，但3名射手蘿倫.詹姆斯（Lauren James）、蘿倫.希普（Lauren Hemp）和阿萊西婭.魯索（Alessia Russo）肩負起得分重任，3人各貢獻了3個進球，蘿倫.詹姆斯在對奈及利亞之戰因為踩人被罰牌停賽2場，決賽復出對英格蘭是大好消息。西班牙在小組賽曾以0：4大敗給日本，被認為有留力或刻意走線之嫌，但16強5：1強勢擊敗瑞士證明她們有爭冠的勢力，8強對荷蘭以及4強對瑞典，都是領先被追平再超前絕殺。西班牙也擁有前場三叉戟，效力巴塞隆納的中場邦瑪蒂（Aitana Bonmatí）、也踢過巴塞隆納目前在墨超帕丘卡的老將艾爾莫索（Jennifer Hermoso）和萊萬特前鋒雷東多（Alba Redondo），3人也各有3球進帳，並合計5次助攻，加上中場有兩屆女子金球獎得主普特拉斯（Alexia Putellas）和皇馬主將阿貝萊拉（Teresa Abelleira）坐鎮梳理，西班牙女足肯定會給英格蘭帶來很大麻煩。運彩開出西班牙低賠，是讓球方，雖然合理，但不容易過關，估計決賽會是低比分，可能要踢進加時甚至PK分勝負，推薦玩法：讓分(英格蘭+1)勝，亦可直接選擇和局。

季軍戰（8/19 16:00在布里斯班）對兩支失望的球隊來說只能算安慰獎，瑞典整體實力稍高，但澳洲有主場優勢，加上連兩年獲英格蘭足球作家協會選為年度最佳女子足球員的薩曼莎.克爾（Sam Kerr）傷癒復出並在對英格蘭之戰取得進球，相信會給澳洲在主場球迷面前留下季軍增添不少信心。推薦玩法：讓分(澳洲+1)勝、大小(2.5球)大。