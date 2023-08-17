以產業與地域性而論，電動車與東南亞國協，毫無疑問是兩大未來趨勢，身為台灣知名企業鴻海科技集團早於2022年就已與泰國國家石油股份有限公司PTT結盟，於泰國當地打造電動車生產基地，如今又有另一家台灣重要企業搭上此波熱潮，台灣機車領導品牌KYMCO傳來捷報，也將與PTT共同聯手，於當地生產、銷售旗下的Ionex電動機車。

此重磅消息於2023年8月17日台灣凌晨時無預警曝光，此次的合作以三方合資方式進行，其中一方，乃是由前身為泰國石油局、全名為PTT Public Company Limited、簡稱PTT的泰國國家石油股份有限公司旗下100%控股子公司Arun Plus為主角。Arun Plus背後母集團PTT大有來頭，早於2001年已於泰國證交所上市，2010年就已被美國財富雜誌列入全球500強企業，2013年更升至第81位排名。而另外兩位合作對象，則是台灣KYMCO光陽機車，與其旗下風險投資公司金庫資本，Arun Plus、KYMCO與金庫資本持股占比分別為51%、29%與20%。

三方將合資設立資本格達6億泰銖的新公司「Aionex」，從名稱就可知道將以KYMCO旗下電動機車品牌Ionex領銜主導，未來將於當地生產、銷售Ionex電動機車以外，並將於泰國市場佈局Ionex 3.0換電系統，完整移植Ionex電動機車生態系，以泰國目前勇冠全球的每戶家庭機車擁有密度而言，相信市場含金量極為可觀。

此次Arun Plus會選擇與KYMCO合作，無疑是看中其全球市場的領導地位，除了於傳統油車領域早已佈局全球、於歐洲市場耕耘多年且始終名列前茅，旗下的Ionex電動車子品牌也於台灣市場強勢成長，並透過過往全球市場的多年經驗，將成功經驗移植海外，如同樣身處東協內的印尼市場，也可見到Ionex與當地出行領導品牌Grab的合作，更甚至投資全球重機知名品牌Harley-Davidson旗下電動車品牌LiveWire，並成功將其於紐約證交所掛牌上市。KYMCO透過Ionex佈局未來電動機車市場的企圖心清楚可見，且一步步佈局全球重要市場，不讓競爭對手Gogoro專美於前，甚至有後來居上之態勢。

Arun Plus對於電動車產業的企圖心也早已顯而易見，並積極與全球領導品牌合作，除了先前的鴻海與此次KYMCO合作動向以外，早先也與中國電池製造大廠寧德時代達成協議，將透過寧德時代的協助，提供Arun Plus的電池包生產線技術，讓泰國成為東南亞地區的電池生產中心。

PTT與旗下Arun Plus電動車子公司積極進入電動車產業上下游領域，期望協助泰國打造電動車產業中心，目前正努力與全球各相關領導企業合作。（圖片翻攝自Arun Plus官網）

放眼未來電動車產業，相信透過如鴻海集團與KYMCO等台灣重要企業的帶領下，或許可以扭轉過去台灣於傳統燃油車時代的態勢，扮演於電動車時代不可或缺的重要角色，讓全球看見台灣的造車實力。