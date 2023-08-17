讓舊書循環再利用，北市17日及18日上午10時至下午4時，在市政府1樓中庭舉辦「延慧十年 讓愛延續」兌書活動，民眾只要攜帶相關證件或15顆以上電池，就能免費兌換好書，環保局局長吳盛忠表示，10年來已有近5萬人次參與，兌換或贈送書籍達47萬冊，未來會繼續用行動書車方式推廣活動。

北市「延慧十年 讓愛延續」兌書活動首日，現場已有不少民眾前來逛書挑書，學生可憑學生證免費索取9本；身心障礙者、低收入戶或中低收入戶則可索取30本；一般民眾拿15 顆廢乾電池，可兌換3本舊書，最多可兌換30本。

首次參與的民眾林小姐表示，書的種類多保存也好，很適合來挖寶，很多人閱讀完畢後想很快看新的，活動可幫助更多人看到好書；民眾張先生則說，可來找絕版或早期書籍，書可以長久看，不會退流行，也選了不少童書想帶回去給孩子，等長大後還能再回捐利用。

環保局長吳盛忠表示，為延續書籍生命，2013年全國首創延慧書庫，今年正逢成立10周年，服務對象到今年6月已有近5萬人次參與，兌換或贈送書籍達47萬餘冊，成果逐年成長。

吳盛忠也分享，當年成立書庫是看到有民眾考完特考要回收參考書，發現不少書還很新，拿去回收太可惜，才成立書庫，也讓其他民眾活用圖書資源，20日在內湖書庫據點還會有再生家具特賣會，讓民眾挑傢俱同時也能買書。

環保局資源循環科長林鈺惠表示，除了內湖據點，未來也會繼續去各大活動設攤，打造移動書車，目前民眾每年約捐贈7、8萬本，約有5萬本被索取，若捐書超過200本，也能請資收隊到府收運，民眾若要捐書，也可在交給回收車時說要捐給延慧書庫，就不會被當廢紙清理掉。