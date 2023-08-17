《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國職業聯賽（LCK）季後賽採用雙敗淘汰賽的制度，本週六（8/19）即將進行敗者組決賽，由T1戰隊再度對上KT羅斯特（KT Rolster）。贏下該場比賽的隊伍將成功從敗部復活，並晉級最後的冠軍決賽。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

8/19（六）14:00，KT羅斯特 @ T1戰隊，推薦：「大4.5（局）」勝

先說KT，KT和T1兩隊於本屆季後賽並非首次交手，前次比賽（8/10）雙方鏖戰5局，最終惜敗，由T1取得勝利。全場比賽KT表現不差，第1局全隊斬獲17個擊殺，其中Bdd火力全開，打出6／2／3（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）KDA值4.5的表現，拿下首局MVP。第4局，不僅Bdd和Aiming兩人合力斬獲16個擊殺及22個助攻，打出逾5成的傷害佔比，Kiin也拿出自信英雄「雷尼克頓」（Renekton）打出5／2／11（KDA值8.0）的精彩表現，幫助隊伍保下一局，並將比賽帶到最後決勝局。不過，面對T1，KT顯然低估了T1隊長Faker的實力，雖然本賽季Faker曾因手傷暫離賽場近1個月的時間，但回歸後，他的狀態不僅讓人完全感受不到手傷的影響，甚至有優於例行賽時的絕佳表現，Faker選用的英雄「阿祈爾」（Azir）更是成為KT全隊無解的存在，讓KT痛失決勝局，吞下季後賽首敗。不過，落入敗部的KT，以很快的速度調整好隊伍的狀態，面對第2場比賽的對手HLE戰隊（Hanwha Life），最終以直落3的比數，輕取對手，拿下勝利。

再說T1，由於例行賽戰績排名不理想（第5），使得他們需要從季後賽的第1輪打起。不過，進入季後賽的T1，表現令人耳目一新。首先，T1在季後賽首輪遭遇老對手DK戰隊，眾所矚目的中路決戰，Faker與ShowMaker兩人的較量，以T1取得3：1的勝利告終，T1晉級至下一輪的賽事。接著，第2輪T1遭遇例行賽戰績第1的KT，並以3：2擊敗對手，獲得晉級。第3輪的賽事，T1對上GEN.G戰隊，再次上演春季冠軍決賽的對戰，結果雖然T1未能取勝，但比賽過程雙方也是拼得有來有往，鏖戰5局最後才分出勝負，而落入敗部的T1，將在本週六再次遭遇KT。

本場比賽，重新調整好狀態的KT對上實力堅強的T1，雙方實力相當，勝負難料。不過，從這次季後賽T1與頂尖隊伍的交手紀錄來看，打滿5局的機會很高，推薦可買大4.5（局）勝。