日本性健康領導品牌TENGA，不只提供讓男性自我歡愉的經典商品外， TENGA SVR (Smart Vibe Ring) 更專為情侶使用而誕生，讓兩人享受更親密的相處時光。慶祝 TENGA SVR 銷售突破40萬並配合七夕商機，這回推出包括「森林綠」、「峽谷黃」、「沙灘白」等三款限定大地色版本，並順勢公開同色「TENGA SVR PLUS 巧振環 加強版」，共6款讓消費者嘗試不一樣的甜蜜體驗；此外，只要在社群上分享心得即有機會獲得包含住宿券及現金價值近2萬元的旅遊金。

早在2015年時，SVR 便以情侶用成人用品之姿首次亮相，而在2018年，SVR PLUS 更趁勢推出，並在振動強度上提升至了1.5倍。TENGA SVR 不僅可以穿過手指使用，還可以佩戴在器官上感受， 特殊防水設計更讓其在入浴時也能自由使用並清洗，搭配的收納盒更讓它方便外出攜帶。今年七夕，為了慶祝 TENGA SVR 系列全球銷售突破40萬個，TENGA 推出了以自然為主題的限量版大地色系列，包含了「森林綠」、「峽谷黃」和「沙灘白」三種獨家配色。

另有「TENGA SVR PLUS 巧振環加強版」，不僅在尺寸上比 TENGA SVR 大上 7mm，振動模式也較正常版本多1種，來到了8種震動模式讓使用者自由切換。這兩款 TENGA SVR、SVR PLUS 系列產品將於台灣七夕8月22日正式發售。

同時TENGA也趁勢推出「七夕情人節 SVR 甜蜜旅遊金」活動，讓愛侶們能夠出外享受更浪漫的住宿體驗，17日起至28日，只要購買 SVR 系列中的任意一款產品，並在活動期間上 Facebook、Instagram、Twitter／X 任一社群平台公開分享商品使用心得及實際商品照，並標記「＃TENGA情侶用品SVR心得分享」和放上 TENGA 活動連結即可參加抽獎，有機會贏取總價值高達兩萬元的甜蜜旅遊購物金，獎項包括兩張「小鹿文娛」雙人住宿券和1萬元的旅遊現金作為這趟旅程的額外補助。