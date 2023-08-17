根據PwC《2023希望與恐懼調查報告》顯示，全球四分之一的員工表示可能會在未來一年換工作，高於去年的19%，其中台灣受訪者中有22%表示可能會在未來一年轉職，高於去年的10%，比去年多一倍！顯示轉職浪潮仍在持續中。

什麼是轉職的最佳時機點呢？永慶房屋人資專家給出兩大評估指標，透過自我檢視的方式來判斷是否需要轉職。第一個指標是「付出與收入是否成正比」，永慶房屋人資部協理塗振宏表示，當你發現工作努力付出，但是卻不加薪、升遷緩慢，覺得自己值得更好的薪資待遇，建議可思考轉換跑道，朝高薪工作邁進。第二個則是「個人職涯發展考量」，長遠的職涯規劃是工作上必修的課題，能持續在工作上學到東西、精進自我是很重要的，當你發現自己停滯不前，可能是時候評估轉職了。

拒絕低薪人生 永慶房屋助轉職者安心適應新工作

在永慶房屋有來自不同專業領域的夥伴，包含餐飲業、零售業甚至也有科技業的轉職者，他們從四面八方來到永慶挑戰房仲經紀人工作，不僅收入翻倍成長、晉升百萬年薪一族，同時也在職涯上獲得了專業的知識與持續進步的成就感。

陳虹之拒絕低薪人生，因此將目標轉向「努力付出與收獲成正比」的房仲業務工作。（圖/永慶房屋提供）

今年剛滿30歲的陳虹之，曾任煉鋼廠的技術員、連鎖飲料店店長，深感低薪、高工時的苦，決心跨領域改變職涯，將目標轉向「努力付出與收獲成正比」的業務工作，並鎖定最高總價的房地產，陳虹之分享，轉職永慶房屋前曾擔心無相關背景，自己是否能夠走得長遠，但是在一對一師徒制的幫助下，不僅在入行的第二年就達到百萬年薪，並成功在今年升上店長。相比之前的工作經驗，在永慶訓練了自己與客戶與同事的溝通、應對能力，更獲得專業的房地產知識，這次轉換跑道真的是轉對了！

科技業轉職房仲業 助人成家收獲滿滿成就感

從科技業跨領域轉職房仲！陳繼文頂著令人羨慕的「科技業工程師」職銜，卻毅然決然放棄工程師工作，跨領域轉職到永慶房屋，陳繼文分享，比起每天接觸機器與高工時的工作，我更想直接面對人群，我其實嚮往一份能助人、發揮價值與影響力的工作，因此選擇加入永慶。

陳繼文深感永慶房屋的團隊合作工作模式，學長們不私藏服務客戶技巧與專業知識，不像其他產業的業務新人要靠自己摸索，永慶人是用團隊力量創造最大合作效益，不只助人圓滿成家，陳繼文也在去年創下年收220萬的紀錄，比之前擔任工程師成長了2.5倍！收獲高薪與高成就感的雙高人生。

從科技業轉職房仲業後，陳繼文不只收入成長，更助客戶圓滿成家獲得成就感。（圖/永慶房屋提供）

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，人都是習慣待在舒適圈的，但是千萬不要把自己當作一成不變，永遠要可以面對新的挑戰，轉換跑道也是給自己一個全新的機會，永慶房屋敞開徵才大門歡迎來自各行各業的轉職者，提供業務新人保障前12個月每月5萬收入，重視員工職涯多元發展，接受輪調歷練不同專業領域的機會，先前更贏得「2023亞洲最佳企業雇主獎」6連霸殊榮，歡迎想挑戰高薪的求職者，加入永慶房屋的行列。