Fernando Tatis Jr. steals home with ease! pic.twitter.com/caoMIMMWom — MLB (@MLB) August 17, 2023

教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）走過禁藥風波，本季成績相較過往縮水許多，17日主場碰上美聯戰績第一金鶯，站上三壘的小塔提斯趁著對方投手鬆懈之餘，完成生涯首次盜本壘成功，教士最後5比2取得勝果，系列賽2勝1負拿下。

第7局領先方教士擴大優勢，葛瑞斯罕（Trent Grisham）從藤浪晉太郎手中轟出陽春炮，2出局後小塔提斯安打上壘，金鶯換下藤浪晉太郎改由左投裴瑞茲（Cionel Perez）接替，小塔提斯接著發動盜壘，裴瑞茲牽制不成發生傳球失誤，小塔提斯輕鬆站上三壘。

身為左投且背對著三壘方向，裴瑞茲沒有注意蠢蠢欲動的小塔提斯，正專心對付眼前打者索托（Juan Soto），小塔提斯離壘後不斷觀察裴瑞茲的動作，一開始甚至沒有提速奔跑，等到裴瑞茲終於回神，小塔提斯已經滑回本壘慶祝，拿下教士本場第5分。

根據大聯盟官網記者羅梅羅（Francys Romero）報導，1999年維拉斯（Quilvio Veras）、2019年馬格特（Manuel Margot）曾經有過盜本壘紀錄，小塔提斯則成為教士隊史第3位。索托隨後也敲出安打，不過他少了1分打點，小塔提斯本戰貢獻3支安打，跑出2次盜壘成功，累積22盜在隊上僅次於金河成，先發投手史奈爾（Blake Snell）6局只失2分，本季第10勝入手。