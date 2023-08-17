王陽明與辣妻蔡詩芸結婚近8年，育有一女，平常不時在社群放閃，不過兩人近日被揪出，已有4個月沒在網上發同框照、互動，也讓婚變傳聞不脛而走；對此，王陽明接受媒體專訪時坦言：「我們兩個人相處的時間的確是越來越少」，但他也強調，夫妻比較珍惜一家三口在一起的時光。

王陽明、蔡詩芸近期為了工作各自忙碌，兩人還被網友揪出，已有4個月沒在網上發同框照、互動，最後一篇放閃文還停在4月男方給老婆的生日文；對此，根據《東森新聞》報導，王陽明表示老婆的工作很忙，她自從上《大嘻哈》以後，有很多活動、商演，「所以我們兩個相處的時間的確是越來越少」，不過王陽明則認為，夫妻還是偶爾可以找到一些單獨的時間。

談到家庭，王陽明噴父愛說：「我覺得我們比較珍惜3個人的時間，女兒還是最重要，她還在成長」，他寵妻說：「媽媽肯定會比較辛苦、付出比較多」，王陽明認為，大家雖然各自做各的工作，仍要互相支持，他也會利用工作空檔多陪孩子。

王陽明不吝嗇曬恩愛，直呼：「我覺得我很幸運」，大讚蔡詩芸把孩子照顧得很好、女兒也是天使寶寶，儘管兩人難免為了小孩教育吵架，但王陽明認為，這是每對夫妻都會遇到的事，「我覺得這些東西是只有我跟詩芸才會最了解」。