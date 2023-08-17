本土登革熱疫情持續延燒，台中市新增1例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，1名居住於大雅區40多歲女性8月5至6日至雲林縣古坑鄉旅遊，12日起出現全身痠痛等症狀，昨（16日）下午經NS1篩檢呈現陽性，目前檢體送中央檢驗中，其可傳染期足跡有大雅區、西屯區及北屯區，該案也匡列1同住家人。

台中市衛生局昨（16日）日下午接獲醫院通報登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為居住於大雅區40多歲女性，她8月5至6日期間曾至雲林縣古坑鄉，12日出現全身痠痛、頭痛、無力、疲倦症狀，13、14日期間出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉症狀，至醫院及診所就醫未改善，再次至醫院就醫告知有雲林古坑鄉旅遊史，經NS1篩檢呈現陽性。

衛生局也匡列同住1名家人，身體尚無不適症狀，將持續進行健康追蹤並評估接觸者採檢。經初步疫調後，衛生局已通知居住地、工作地及活動地的大雅區、西屯區及北屯區公所開設區級指揮中心防治會議，迅速執行相關場域登革熱防治。

衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署統計資料至16日，台中市共有19例境外移入及5例本土登革熱確定個案，至今日有3例本土登革熱個案監測期滿，第4例（烏日區）、第5例（西屯區）本土個案，將陸續疫情監測至9月3日，另外，境外移入來源皆為東南亞國家，請民眾務必提高登革熱疫情警覺性。

曾梓展呼籲，南部疫情嚴峻，本土登革熱疫情持續延燒，國內各縣市陸續出現本土登革熱確定個案，由於暑期民眾旅遊活動頻繁，外出至國內登革熱疫情熱區或出國至東南亞地區旅行時務必做好防蚊措施。

他也呼籲民眾，如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，請提高警覺，儘速就醫，並務必主動告知旅遊活動史，以利醫師評估診斷並縮短疾病隱藏期，掌握登革熱防治時效，共同防堵本土登革熱疫情擴大。