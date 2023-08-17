李翊君將參與本周六舉辦的2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會。（寬宏藝術提供）

潘越雲將參與本周六舉辦的2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會。（寬宏藝術提供）

香港歌手古巨基多年沒有在台公開演出，近日從香港來台，提前為本周六將參與演出的「2023〈當那一首歌響起〉瓊瑤創作60周年演唱會」做準備，他一到台灣就直奔練團室，開心表示聽到音樂響起時，回憶的畫面一一浮現，希望會讓入場的粉絲朋友們勾起許多美好的回憶。他屆時將與李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車及潘越雲輪番上陣，用歌聲喚起大家昔日美好年代的回憶。

高勝美同樣許久沒有在台灣公開演出，心情上非常期待，除了希望可以帶給台灣聽眾一場美好的聽覺饗宴，也向自己的粉絲喊話：「我知道你們很想我、很愛我，很想趕快藉著這場演出，見到我可愛的粉絲朋友們，大家一定要來聽。」歌王殷正洋練團過程十分順利，編曲老師和音樂團員都是非常強大的陣容，他此次參與演出機會難得，希望大家都能入場享受這場音樂盛宴。

動力火車也對於能夠參加這次演出非常興奮，開心可以演譯這些經典作品，像是劉文正的歌曲〈卻上心頭〉就是他們年輕時候的作品，在唱的時候有「回憶湧上心頭的感動」，喊話真的太經典了；李翊君透露這次演出曲目風格多變，比自己的歌還要難駕馭，為了在聲音調整上快速轉換，她特別請助理將自己這次練團錄下影片，回家後她一再重聽，做出最適合的調整。

由於太重視這次的演唱會，李翊君此次特地準備3套服裝，到現在都還選不出來要穿哪一套演出，希望可以在演出當天見到瓊瑤本人，又擔心見到本人後自己應該會忍不住哭出來！潘越雲非常重視這次演出，因為演出歌曲大多出自經典影視作品，對於可以詮釋這些作品她直言很感動，邀請樂迷們絕對要入場欣賞。演唱會購票洽寬宏售票系統或萊爾富、OK便利超商。