YouTube近來爆紅的影片「山道猴子的一生」，上、下兩集瀏覽數皆破百萬，讓許多網友紛紛敲碗推出真人版，更點名金馬影帝阮經天是男主角的不二人選，至於女主角部分，則點名相似度極高的網紅晨晨，對此，網紅NanaQ也曬出對比圖毛遂自薦：「可以演真人版嗎？」

Eric Duan自創的短篇故事「山道猴子的一生」，主要描述一位年輕人因虛榮心膨脹，導致在感情中迷失自我，最後慘遭劈腿失去靈魂的悲劇，網友好奇詢問倘若要拍成電影，有哪個男演員能駕馭劇中角色，對此，多數人點名金馬影帝阮經天最為合適，阮經天也在IG限時動態大方回應：「劇本好我一定演啊」，被解讀願意接演該角色，讓網友興奮不已。

網紅晨晨表示若劇本好，會有意願演出此角色。（圖／_19981005_ IG）

NanaQ詢問網友自己是否符合演出女主角的資格。（圖／nanaq1111 IG）

至於女主角部分，網友點名相似度極高的網紅晨晨，晨晨隨後曬出神似超商女友穿搭對比照，神還原程度讓網友敲碗此角非她莫屬，對此，她表示若劇本好也會接演，但提醒網友還是要分清楚虛構與現實，不要做無謂的攻擊，畢竟就是博君一笑。至於另一名網紅NanaQ，她也曬出與女主角的對比圖，接著詢問網友：「短髮、刺青、細肩帶就可以演真人版嗎？」眼見許多人都有意接演該角，不難看出近來火紅的程度。