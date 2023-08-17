遠傳電信合併亞太電信整併完成後，新遠傳將榮登「頻譜三冠王」：總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大，17日舉辦「遠亞合併 訂婚慶」記者會，遠傳電信董事長徐旭東（中）、總經理井琪（左）及亞太電信董事長陳鵬（右）分享喜氣，推出六大優惠，提供消費者最優質的電信服務。（王英豪攝）

遠傳電信合併亞太電信一案，先後經由國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會核准，於網路整併完成後，新遠傳將榮登「頻譜三冠王」：總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大，遠傳總經理井琪今日表示，合併案將與今年底前完成，而亞太用戶9月開始也能到遠傳門市繳費，提前享受合併服務。

新遠傳網路用戶無論網速、覆蓋率均將大幅升級，平均用戶頻寬為電信業第一，享受「加碼加量不加價」的升級體驗！遠傳更於今（17）日舉辦「遠亞合併 訂婚慶」記者會分享喜氣，即日起推出六大優惠，九月底前新申辦門號只要加1元，就能帶走手機和3C家電商品，實踐遠傳的暖心承諾，讓消費者成為遠亞合併的最大贏家。

遠傳電信董事長徐旭東表示，遠傳行動本業一向表現得很好，5G滲透率在三大電信居冠，遠傳加上亞太電信，無論從頻譜、應用服務來看都是絕配，好上加好！在此感謝主管機關委員們一年多來的細心審議，讓「遠亞合併案」率先通過。我們會不斷的努力，讓新遠傳成為更多消費者的第一首選。

遠傳總經理井琪表示，遠傳和亞太電信自2021年「5G共頻共網」開啟合作的契機，兩年多來一路合作順利，也在去年二月底基於兩家電信的結合可以達成更大綜效，對產業、消費者、股東和員工都是最好的選擇，而決定合併。合併後遠傳亞太用戶超過920萬用戶，而其中原亞太用戶在轉移至新遠傳資費和網路之前，即能因為第一階段的基站整併工作完成，網路覆蓋率（收訊地區）將能最高增加92％之多；而既有的遠傳用戶也將立即享受到「低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大、總頻寬最大」並且加碼、加量不加價的的升級體驗。期待未來有更多的消費者能夠享受到新遠傳的優質電信服務體驗。

亞太電信董事長陳鵬也回應，很高興與遠傳共同合作成就這樁合併案。遠傳和亞太一直都有很好的合作互動，且理念相同，所以我們很快就達成合併共識。很開心今天終於迎來「遠亞合併 訂婚慶」的大喜之日，期待未來產業將導向「價值取向」為主的良性競爭，刺激創新、促進產業健全發展，消費者將是最大的贏家。

新遠傳在關鍵的1GHz以下黃金低頻，增加頻寬66％，是業界最大連續低頻（700MHz頻段連續50MHz頻寬），其優異的穿透性與覆蓋力，可大幅強化深層室內、大眾運輸工具、偏鄉地區網速與覆蓋率。其次，5G頻段頻寬增加50％，由既有遠傳3.5GHz頻段與新增亞太2600MHz（TDD）相連頻段組成，是業界5G最大頻寬（共計120MHz），新遠傳不僅為民眾提供極速飆網生活，亦可為企業規劃專網專頻，讓5G創新應用更加無遠弗屆。

遠傳也以永續為方針，著手進行雙方基站整併，預定汰換5000座基地台，同時導入AI節電技術與能源管理系統，預估每年節省用電量將達8600萬度，減少4.3萬噸碳排放，相當於110座大安森林公園碳吸納量，環保力道更勝以往！今日首映的新遠傳形象廣告，也以亞太加入遠傳行列共同馳乘，邁向更快（頻寬增加50％）、更穩（網路容量增加66％）、更環保（減碳量約大安森林公園110座）為概念，訴求「新網路世代、首選新遠傳」，持續為消費者、社會、環境貢獻實質回饋。