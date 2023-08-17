一名不到40歲的女性鼻咽癌患者，在門診諮詢營養治療時，透露實在無法理解為何會罹病，因為本身完全不碰菸和酒，經討論後醫師就發現2件事，其一為對方得過EB病毒，且有家族病史；另一是她從小就很常吃醬菜配飯。醫師指出，根據統計發現，若在年幼時常吃醃漬食品，日後得到鼻咽癌的機率將是其它人的7倍，提醒務必要謹慎看待。

台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄在《健康好生活》節目中表示，眾人皆知醃漬食物不能多吃，除了可能會造成胃部的問題外，根據統計發現，若孩童經常食用醃漬食物，未來得到鼻咽癌的機率將是其它人的7倍，因此，她提醒，不要把家裡醃得很久的食物給孩子吃，尤其天天吃更是不好。

陳欣湄進一步說明，鼻咽癌常見風險因子有3種，分別為基因遺傳、EB病毒感染及飲食習慣。她解釋，EB病毒算是有時感冒就會不小心得到的病毒，很多人看到它跟鼻咽癌有關就很擔心，實際上，感染此病毒並不等於一定會罹癌，不過若被驗出感染結果呈陽性，建議可在定期追蹤檢查中，多安排一些鼻咽項目的檢查，才是比較正確的概念。

至於飲食習慣，如上述所提到醃漬食物，陳欣湄說，對年幼者影響較大，成年人吃則影響程度相較不高，反而抽菸、喝酒才是造成罹患鼻咽癌的主要危險因素。

陳欣湄接著提到，曾收治過一名年紀不到40歲的女性鼻咽癌患者，起初來門診是想諮詢營養治療，但她始終很揪結為何會罹病，因為本身明明完全不碰菸酒，後來雙方討論了很多可能性，醫師就發現可能和2件事有關，其一是該患者得過EB病毒，且有家族病史；另一是從小就很常吃醬菜配飯。

陳欣湄強調，當然不是每個人都是如此，但可藉由此個案作為參考，假設家裡有孩童，食用醃漬食物真的要適可而止，才是比較好的選擇。

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