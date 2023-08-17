台鐵推出的「鮮灼小卷便當」，每份售價150元。（台鐵提供／陳祐誠台北傳真）

台鐵今年6月舉辦鐵路便當節，活動推出的特色「小卷便當」每天都完售，顯示民眾對於海鮮商品的接受度高，台鐵決定今起將該口味變成常態商品，每天限量在台北、松山、南港、板橋等車站販售。

台鐵推出的「香烤小卷西式燉飯便當」與「鮮灼小卷便當」由台北鐵路餐廳及七堵餐務室各自研製，每份售價150元。

台北及板橋車站台鐵便當店販售「香烤小卷西式燉飯便當」，以西班牙海鮮風味燉飯為靈感推出星級飯店等級的美饌，主菜是甘甜Q彈的香烤小卷，佐以炒雙絲（紅蘿蔔絲、蛋絲）及主廚特別調理的無籽黑橄欖和炒茭白筍等季節時蔬。

台北、松山、南港車站則販售「鮮灼小卷便當」，採鮮燙方式料理，鮮燙前每隻都先用米酒醃漬過，讓小卷入水「鮮燙」後依舊能保存小卷本身濃郁的鮮甜。配菜精選基隆在地漁獲製成的甜不辣及國產優質蔬菜，包括枸杞高麗菜、花椰菜、炒黑木耳，還有酸甜解膩的蜜金棗，為便當增添更多口感。